80年前の沖縄戦で、日本で初めて男子中学生を兵士として動員した「鉄血勤皇隊・通信隊」。戦場を情報伝達や物資の運搬で走り回り、多くの命が犠牲になりました。過酷な環境で、どんな最後を迎えたのか…。彼らの足跡を斎藤佑樹キャスターが取材しました。■沖縄戦で半数以上犠牲になった学徒隊80年前の沖縄戦。兵士不足の中、日本で初めて男子中学生の学徒隊を、兵士として動員した鉄血勤皇隊と通信隊。沖縄県内12の中学校から1500