記者会見する阿部文科相＝13日、文科省大学院博士課程の学生に国籍を問わず生活費や研究費を支給してきた制度を変更し、生活費の支給を日本人に限定する文部科学省の方針について、阿部俊子文科相は27日の閣議後記者会見で「内向きなイメージを持たれるのでは」と問われ「引き続き留学生への研究費は支援する方向で、日本のアカデミア（学界）が内向きだという指摘は当たらない」と反論した。制度を巡っては、昨年度の受給者の