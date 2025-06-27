【ワシントン＝阿部真司】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２６日の記者会見で、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国が国内総生産（ＧＤＰ）に占める防衛支出の割合を５％に引き上げる目標で合意したことを受け、日本などアジア太平洋地域の同盟国にも大幅な増額を求めた。レビット氏は「ＮＡＴＯの同盟国が可能であれば、アジア太平洋地域の同盟国や友好国も増額できるはずだ」と指摘した。米国防総省は日本を含む