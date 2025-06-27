女子児童の下着を盗撮しSNSで共有したとして、名古屋市の小学校教師らが逮捕された事件で、教師らのグループが仮名を使って画像のやりとりをしていたとみられることがわかった。逮捕された、名古屋市立の小学校教師・森山勇二（42）容疑者は去年9月ごろ、女子児童の下着を盗撮し、SNSのグループに共有した疑いがもたれている。捜査関係者によると、グループには10人ほどの小中学校の教師が参加していたとみられ、秘匿性の高いアプ