女子児童の下着を盗撮しSNSで共有したとして、名古屋市の小学校教師らが逮捕された事件で、教師らのグループが仮名を使って画像のやりとりをしていたとみられることがわかった。逮捕された、名古屋市立の小学校教師・森山勇二（42）容疑者は去年9月ごろ、女子児童の下着を盗撮し、SNSのグループに共有した疑いがもたれている。捜査関係者によると、グループには10人ほどの小中学校の教師が参加していたとみられ、秘匿性の高いアプ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 城島と松岡 見て見ぬふりしたか
- 2. 座間9人殺害 死刑囚に死刑執行
- 3. 国分太一 現場で暴君ぶり露呈か
- 4. 中居氏と女性 事案後メール公開
- 5. 佐々木希 渡部の不倫許してない
- 6. 国分 生まれた元カノとの格差
- 7. 城島茂のキナ臭い話 真相藪の中
- 8. 青井実の災害報道 違和感噴出
- 9. にわかに信じ難い…圭さんの発言
- 10. 大谷球宴めぐり羽鳥に一茂が反論
- 1. 座間9人殺害 死刑囚に死刑執行
- 2. にわかに信じ難い…圭さんの発言
- 3. 蓮舫氏を出すなら降りる 怒りか
- 4. 教員が盗撮 説明会で涙流す人も
- 5. 24hTV寄付金着服 一睡もできない
- 6. PayPay残高198万円 ビクッとした
- 7. 死者相次ぐマダニ感染症 関東へ
- 8. 保険調査員ら 全国で放火か
- 9. オスプレイと似て非なる新型機
- 10. 「ゴミ屋敷」に白骨遺体 男逮捕
- 1. 眞子さんの「絶対漏らせぬ情報」
- 2. 北大の猛毒植物 世界最強クラス
- 3. 参院選の情報対策 SNS大手へ要請
- 4. 国民年金の納付率 13年連続上昇
- 5. 石丸氏 政党メンバーの投稿謝罪
- 6. 地面師詐欺で狙われる土地の条件
- 7. 小学校の給食室で火事 3人搬送
- 8. 安野貴博氏の妻 夜道で暴行被害
- 9. 佳子さま 寝顔の流出に不快感か
- 10. 日本の寿司にヤバすぎる事態到来
- 1. 胸のお触り220円 公然と性売買か
- 2. 中国大不況 回復の兆し見えず
- 3. 海外で人気の女性が崖に転落
- 4. ペルーで日本人2人遭難 1人死亡
- 5. 中国から日本向け「沢瀉」が出荷
- 6. 新種「エサ」に食べていると判明
- 7. 「私はSOLO」出演 性的暴行か
- 8. 韓国と台湾 挟まれる小国の運命
- 9. 米最高裁 大統領側の訴え認める
- 10. 中国で7歳女児を誘引し殺害 死刑
- 1. 中絶 先進国で日本だけ…痛感
- 2. JA提示 コメ出荷価格2万円台へ
- 3. 生活保護 受けられる収入額は
- 4. 企業「賞与と月給一本化」の狙い
- 5. 月12万円の生活費でも満足の老後
- 6. コスパ重視で婚活 男性の末路
- 7. 老舗の中華料理店が自己破産へ
- 8. 「賞与の給与化」企業で導入へ
- 9. 定年後も労働…オススメの仕事は
- 10. 「ダサいたま」が普及した背景
- 1. Anker モバイル充電器を自主回収
- 2. Windowsの「死の画面」廃止へ
- 3. 宮城・富谷市にミシュラン京都・大阪5年連続掲載の「人気ラーメン店」がオープン
- 4. 楽天モバを固定回線化する方法
- 5. Amazonでニューバランスが32%OFF
- 6. 知らなきゃまずい LINE危険設定
- 7. DeepSeek 中国に情報提供したか
- 8. 「Claude」に新たな機能を追加
- 9. Apple新OSで「見にくい」苦情も
- 10. ヤマダ「出張整備」サービス開始
- 1. 大谷球宴めぐり羽鳥に一茂が反論
- 2. 大谷の裏で愚行繰り返すド軍監督
- 3. 大谷翔平が28号ソロ 史上最多
- 4. 世界ランク20位の日本人に賛辞
- 5. 日本はボスじゃない メキシコ
- 6. 街中に西野カナ 旅行写真に騒然
- 7. 馬名はナンテヒダ！ バイきんぐ小峠が結婚発表直後の今週デビュー 担当はあのアイドルホースを手がけた名厩務員
- 8. 大谷翔平のソロHR 監督が言及
- 9. 浦和サポ「美マナー」に海外絶賛
- 10. 大谷翔平が「90年ぶり」の記録
- 1. 城島と松岡 見て見ぬふりしたか
- 2. 国分太一 現場で暴君ぶり露呈か
- 3. 中居氏と女性 事案後メール公開
- 4. 佐々木希 渡部の不倫許してない
- 5. 国分 生まれた元カノとの格差
- 6. 城島茂のキナ臭い話 真相藪の中
- 7. 青井実の災害報道 違和感噴出
- 8. 泉里香との交際 目撃されていた
- 9. ダウンタウンDX最終回 異例のOP
- 10. 松岡と国分「呼び方」に違和感も
- 1. 客が来店 善意がルールに変化
- 2. 芸人が愛用 田辺の持ち歩き鞄
- 3. ガストの朝食ビュッフェが最高
- 4. 営業職として働く42歳田代美晴
- 5. 放送から20年 セラムン戦士の今
- 6. 水ダウ企画「笑ってちゃダメ」
- 7. オーランド 5歳娘と豪の旅へ
- 8. 12星座占い 今日の運勢は?
- 9. 子ども不登校の原因 元教師語る
- 10. 持ち運べるコンパクト冷風機