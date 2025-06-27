7月に行われる参議院選挙を前に、与野党7党がSNSの偽情報や他の候補の当選目的で立候補するいわゆる「2馬力」選挙の対策について声明を発表しました。自民党・逢沢一郎選挙制度調査会長：民主主義の根幹をなす選挙において、SNS上に偽情報、誤情報が数多く流出している。いわゆる二馬力の問題についても、われわれも重大な懸念を持っている。「選挙運動に関する各党協議会」の声明は、プラットホーム事業者に対し、偽情報などを拡