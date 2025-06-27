今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「サラバ涙」（第65回）が27日に放送され、津田健次郎演じる東海林が新聞社の入社試験を受けたのぶ（今田）の採用を後押しすると、ネット上には「いい人」「東海林さん良き…」「熱くてカッコいい」などの反響が寄せられた。【写真】面接官を務める東海林（津田健次郎）『あんぱん』第65回場面カット闇市の屋台で渡された名刺を頼