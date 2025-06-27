政府は27日、原子力防災会議を開き柏崎刈羽原発で重大事故が起きた際の緊急時対応策を了承しました。石破総理も出席して開かれた原子力防災会議で議論されたのは柏崎刈羽原発で重大事故が発生した際の緊急時対応策について。内閣府や県などで構成される作業部会で検討を重ね最終案には立地自治体から不安の声が上がっていた豪雪との複合災害時の対応なども盛り込まれました。そして・・・【石破首相】「本日、柏崎刈羽地域の緊急字