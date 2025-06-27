NTTドコモは6月26日、「dポイント」「d払い」においておトクなキャンペーンをローソン、コスモ石油、アダストリアなどで開催すると発表した。「dポイント」「d払い」キャンペーン○ローソンでdポイント最大100倍キャンペーンローソンでは「抽選でdポイント最大100倍キャンペーン」を開催する。エントリー期間およびキャンペーン期間は7月1日〜7月21日まで。期間中、キャンペーンサイトからエントリーの上、ローソン、ナチュラルロ