全日本大学準硬式野球連盟は２７日、１１月２１日に阪神甲子園球場で「全日本大学東西対抗日本一決定戦」及び「９ブロック対抗大会決勝戦」をダブル開催することを発表した。今回で４回目となる東西大会。野球人の聖地・阪神甲子園球場で全国大会を開催することで、準硬式野球の認知向上を図る狙いだ。また、学生主体の大会運営や他団体との交流、インテグリティー研修・キャリア研修などを通じて、ダイバーシティー・インクリ