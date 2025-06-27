今日27日(金)の四国地方は、高気圧に覆われて朝から青空が広がっています。高松地方気象台は「四国地方は6月27日ごろに梅雨明けしたとみられる」と発表しました。四国地方で6月中に梅雨明けとなるのは初めてで、過去最も早くなりました(なお速報値のため、今後の天候経過によっては見直されることがあります)。この先、厳しい暑さが長く続きそうです。暑さ対策を万全にお過ごしください。四国地方は過去最も早い梅雨明けにまた梅