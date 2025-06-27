お笑いコンビ「ナインティナイン」が２６日深夜、ニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜・深夜１時）に出演した。オープニングで岡村隆史は「ニッポン放送に入ってたので、しっかりは見れなかったんですけど、今日ダウンタウンＤＸが最終回ということで」と２６日に最終回を迎えた日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）について言及。「最後、ダウンタウンさん出ず、そのまま終わる