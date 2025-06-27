Photo: 照沼健太 音そのものを楽しめれば、それこそ音楽といえるのでは？音楽が好きな人なら、イヤホンやヘッドホンにもこだわりがあるでしょう。では、「モニターヘッドホン」という言葉を聞いたことはありますか？モニターは、映像などを映すあのモニター（monitor）と同じことば。「ヘッドホンなのにモニター？ 一体なぜ…!?」と思うかもしれませんね。モニターヘッドホンは音楽制作で使