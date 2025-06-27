霧島連山の新燃岳は連続噴火が継続中です。 新燃岳はきょう27日午前10時半ごろ噴火し、噴煙が火口から100メートル上がりました。 現在、連続噴火が継続中です。 降灰は火口から南東の霧島市、曽於市、志布志市、大崎町に予想されています。 ・ ・ ・