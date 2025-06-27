女子児童を盗撮し、SNSで共有した疑いで名古屋市の教員が逮捕された事件で、きのう、勤務先の小学校で保護者説明会が開かれました。名古屋市の小学校教員・森山勇二容疑者（42）は、女子児童の下着を盗撮し、SNSのグループチャットで共有した疑いで逮捕されました。森山容疑者が勤務していた小学校では、きのう、3時間半にわたって保護者説明会が開かれ、保護者から不安の声が相次いだということです。保護者「隠しカメラがあるか