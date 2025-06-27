JT（日本たばこ産業）が構想を立て始めたのが2019年。足掛け6年、満を持して登場した加熱式タバコの新型デバイス「プルーム・オーラ（Ploom AURA）」。「すべての加熱式を、過去に変える。」と打ち出すとおりその実力は本物で、ネットでもさっそく称える声が続々と上がっている。特に、新スティックシリーズ「EVO（エボ）」との相性の高さは抜群。プルーム・オーラのために開発されたスティックなのだから当然といえば当然なのだが