アジア株香港上海は上値重い、米中貿易摩擦緩和も詳細分からず中国工業企業利益は急減 東京時間11:30現在 香港ハンセン指数 24382.49（+57.09+0.23%） 中国上海総合指数 3460.82（+12.36+0.36%） 台湾加権指数 22441.47（-50.87-0.23%） 韓国総合株価指数 3063.37（-16.19-0.53%） 豪ＡＳＸ２００指数 8564.50（+13.75+0.16%） アジア株はまちまち、週末を前に積極的な売買は手控