【モデルプレス＝2025/06/27】Travis Japanの七五三掛龍也が、Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔と横尾渉が出演する6月27日放送の日本テレビ系「Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉 NAKED〜素のまま沖縄2人旅〜」ダイジェスト版（24時40分〜）のナレーションを務めることがわかった。【写真】トラジャ七五三掛龍也のあざといポーズ◆七五三掛龍也、ナレーション初挑戦「NAKED〜素のまま沖縄2人旅〜」（毎週金曜エピソード更新／全5話）は、公私共