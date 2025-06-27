「BCNランキング」2025年6月16日〜22日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA55X8900N（TVS REGZA）2位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）3位VIERATV-55Z90A（パナソニック）4位AQUOS OLED4T-C55GQ1（シャープ）5位AQUOS OLED4T-C48GQ2（シャープ）6位REGZA55X8900L（TVS REGZA）7位REGZA48X8900N（TVS REGZA）8位BRAVIA 8K-55XR80（ソニー）9位VIERATV-55