仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は27日、「中国の科学者が蚊のようなサイズのドローン（無人機）を開発した」と報じた。記事は、香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道を引用。このドローンは湖南省長沙市にある国防科技大学（NUDT）のロボット研究室が開発したもので、先日、中国国営の中央テレビ（CCTV）の軍事チャンネル（CCTV-7）の番組内で初めて公開された。同番組では、NUD