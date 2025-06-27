知らず知らずのうちに、人から避けられる行動を取ってしまうことがあるかもしれません。今回は、無意識のうちに他人から敬遠されがちな態度と、それをどのように改善できるかを見ていきましょう。【否定よりも共感を】会話の最初から否定的な意見を持ち出すと、相手は自分の意見が受け入れられていないと感じるかもしれません。聞き手になることで、相手の話に耳を傾け、共感を示すことから始めましょう。【謙虚さを持つ】自分の成