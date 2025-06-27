【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「めちゃめちゃ緊張して、心臓バクバクでした！」（Travis Japan七五三掛龍） Travis Japanの七五三掛龍也が、6月27日に日本テレビで放送される『Kis‐My‐Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉 NAKED～素のまま沖縄2人旅～』ダイジェスト版にて、ナレーションに初挑戦することが明らかになった。 ファンから“わたたい”コンビと呼ばれる親友同士のKis‐My‐Ft2の藤ヶ谷太輔＆