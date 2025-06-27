6·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¡¢¤Ú¤¨¤¬½÷·Ý¿Í¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ¡£¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛMAXÂÎ½Å¤Î½÷·Ý¿Í¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤â¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Îø°¦¤äÆü¾ï¤Î¡È¾Â¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¶¦Í­¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢°ð