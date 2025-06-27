6月26日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』で、YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが明かした“サーファー男性”との失恋エピソードに、MC陣が「怖い」と声を揃える場面があった。【映像】怖すぎる人気YouTuberの失恋話『私が愛した地獄』は、タレントのぺえ、YouTuber・RIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるトークバラエティ。他人から見れば“地獄”のような恋愛や人生の沼エピソードをリ