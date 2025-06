【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『THE FIRST』『MISSIONx2』そして『THE LAST PIECE』。“夢を全力で信じ、今を本気で生きる少年たちの物語”を映し出すリリックビデオ SKY-HIが、新曲「At The Last」を6月27日にリリースした。 「At The Last」は、2025年にリリース予定の、ラッパー・SKY-HIとしての集大成となるアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾にして、SKY-HIがC