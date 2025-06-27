6月26日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』で、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が自身の恋愛における“潔すぎる告白方法”を明かし、スタジオを驚かせた。【映像】稲田の潔すぎる告白方法『私が愛した地獄』は、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるトークバラエティ。誰もが一度は経験するような「他人から見れば地獄」な恋愛エピソードや人生の沼話を