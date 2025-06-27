卓球の「WTTコンテンダーザグレブ」は26日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング9位の早田ひな（日本生命）は同146位の徐奕（中国）と対戦。ゲームカウント2－3で敗れ、初戦敗退を喫した。日本のサウスポーエース相手に番狂わせを起こした中国の20歳に対して、大会公式や現地メディアが賛辞を贈っている。 ■前回女王がまさかの敗戦 早田は昨年の大会で張本美和（木下グループ）