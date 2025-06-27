頬がリンゴのように赤くなる感染症「伝染性紅斑」いわゆる “リンゴ病” の患者が県内で増加しています。 微熱やかぜの症状が出た後、赤い発疹が現れる「伝染性紅斑」。“リンゴ病” とも呼ばれ、感染経験のない女性が妊娠中に感染した場合、胎児への重篤な影響や、流産のリスクとなる恐れがあります。 県内では、今月22日までの1週間に報告された1医療機関あたりの患者数は1.48人と、3週連続で増加していて過去5年で