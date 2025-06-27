霧島連山の新燃岳で27日午前10時25分に噴火が確認されました。噴火は続いていて気象台は「連続噴火が続いている」と発表しました。福岡管区気象台によりますと27日午前10時25分に霧島連山の新燃岳で噴火が確認されました。噴煙は火口から100メートルの高さまで上がり、噴煙の量は極めて少量だということです。噴火は続いていて気象台は10時55分に連続噴火が継続していると発表しました。新燃岳は今月22日に7年ぶりに噴