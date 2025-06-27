神奈川県庁（資料写真）神奈川県の黒岩祐治知事は２５日の県議会本会議で、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の被害を受ける男性への支援を強化する方針を明らかにした。ＤＶ被害に悩む男性の支援に取り組む民間団体と協力し、相談や一時保護、自立支援など包括的に支援する仕組みを構築する。男性被害者の一時保護体制は未整備で、安全な居場所の確保が課題となっていた。県のＤＶ相談対応は女性被害者だけでなく男性被害者