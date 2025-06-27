アイドルグループ・SKE48の11期生・大村杏が、9月20日に1st写真集（タイトル未定）を発売することが決定した。この日は大村の20歳の誕生日でもあり、自身の節目を祝う記念すべきメモリアル作品となる。【写真】色白＆大胆美ボディを披露する大村杏2022年3月にグループへ加入し、2025年3月に発売された34thシングル「Tick tack zack」のカップリング曲「心よ 声を上げろ！」でセンターに抜てきされた大村。SKE48の次世代エース