Amazon創業者で元CEOのジェフ・ベゾスとローレン・サンチェスの3日間にわたるゴージャスな結婚式が、6月26日から28日にかけてヴェネツィアで行われる。一般の人の立ち入りが禁止されたサン・ジョルジオのプライベートアイランドにある、有名な庭園内のプライベートな教会にて行われる予定だといい、ショービズ界、政界、王族など各界から豪華ゲストが続々とヴェネツィア入りした。新郎新婦は200人以上のゲストを招待していると言わ