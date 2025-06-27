タレントの中丸雄一が、29日放送のTOKYO MX『キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら』（毎週日曜後6：00）に出演する。今回、中丸は、以前から興味を抱いていたという番組制作の“裏方”の仕事に挑戦する。【番組カット】まるで職人の顔…照明を調節する中丸雄一同番組は、芸人・俳優・アーティストなどさまざまなタレントたちが「昔、夢だった職業」や「いまタレントじゃなかったらやってみたい職業」に挑戦する職