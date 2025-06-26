Tempalay(テンパレイ)の新作EP『Naked 4 Satan』が、2025年8月27日(水)にリリースされる。Tempalayの新作EP『Naked 4 Satan』『Naked 4 Satan』は、日本武道館での公演「惑星X」を成功させたTempalayの、バンドとしての新章を告げる新作EP。都内某所に約1ヶ月間スタジオを構え、「Tempalay House」と名付けた空間にメンバーが集結しながら制作を行った作品だ。メンバー自らがアレンジやプロダクションに深く関わることで、ダンス、