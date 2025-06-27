【モデルプレス＝2025/06/27】櫻坂46の守屋麗奈が出演する「マクドナルド」の新CM「ビッグマック『明日も笑おう あの頃も今も』篇」が、7月1日より放映開始。同CMはビッグマック✕「I feel Coke」がコラボレーションする人気のCMシリーズで、今回は1980年代の人気アニメも登場する。【写真】櫻坂46守屋麗奈、ショーパンで美脚披露◆マクドナルド、人気コラボCM今年も放映「ビッグマック」は、“大人が食べても満足感のあるバ