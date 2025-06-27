【ボボボーボ・ボーボボ プルコギフィギュア】 6月27日 再販 価格：1回500円 ブシロードは、カプセルトイ「ボボボーボ・ボーボボ プルコギフィギュア」を本日6月27日より再販する。価格は1回500円。 本製品は、アニメ「ボボボーボ・ボーボボ」に登場するキャラクターたちのプルコギシーンを再現したミニフィギュア。