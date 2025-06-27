選挙運動に関する与野党の協議会が開いた共同記者会見＝27日午前、国会選挙運動に関する与野党の協議会は27日、国会内で共同記者会見を開き、7月3日の参院選公示を前に、交流サイト（SNS）で拡散する偽情報や、他候補の当選目的で立候補する「2馬力」行為防止に関する声明を発表した。与野党の意見集約が難航し、法整備など具体策は見送った。与野党が一致してメッセージを打ち出し、SNS事業者や国民に適切な対応を促したい考え