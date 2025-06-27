中国商務部の何亜東報道官は26日の定例記者会見で、「中国はグローバルな生産および供給チェーンの安定と安全を常に重視しており、法に基づくレアアース関連の輸出許可申請の審査を加速させている。すでに一定数の適法な申請を承認しており、規則に合致した申請の審査を引き続き強化していく」と述べました。何報道官は欧州連合（EU）向けのレアアース輸出審査に関する記者の質問に対しては、「中国は関係国との輸出管理に関する意