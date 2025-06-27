DeNAは27日、日本球界初の取り組みとして2013年にスタートしたNPB、独立リーグ、社会人野球、大学野球の連盟の垣根を越えた大会『神奈川県野球交流戦』を今年も開催すると発表した。10回目となる今年は、2025年シーズンから活動を再開した日産自動車硬式野球部が初参加。交流戦では社会人野球（一般社団法人JABA神奈川県野球協会）と大学野球（神奈川大学野球連盟）がそれぞれ選抜チームを結成。1日目は「横浜DeNAベイスター