AppleがEU圏で、アプリ制作者に向けて定められたルールを大幅に変更したことがわかりました。AppleはEUの行政機関である欧州委員会からデジタル市場法(DMA)違反で5億ユーロ(約840億円)の罰金を課されており、ルール変更によって罰金を回避する狙いがあるとみられます。Updates for apps in the European Union - Latest News - Apple Developerhttps://developer.apple.com/news/?id=awedznciApple Again Changes EU App Stor