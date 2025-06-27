元AKB48でタレントの柏木由紀（33）が26日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。異性の部屋で注目するポイントを明かした。番組内の恋愛ドラマが男女4人で“宅飲み”する展開となり、整然とした部屋を見た柏木は「テーブルに置いてあるリモコンがはしっこにサイズごとにきちんと並べる人いるじゃないですか。あれちょっと息苦しいな…」とコメント。共演したお笑いコンビ「レインボー」の