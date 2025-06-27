26日の朝、宮崎と鹿児島にまたがる新燃岳が再び噴火しました。同じ鹿児島県では、トカラ列島で地震が連続。6日間で400回以上にのぼっていて、島の子どもたちからは「寝るのが怖い」という声があがっています。【写真で見る】悪石島の小学6年生「いつ大きい地震が来るか分からず、寝るのが怖い」霧島連山の新燃岳再び噴火26日朝、鹿児島と宮崎にまたがる霧島連山の新燃岳が再び噴火しました。新燃岳では6月22日に7年ぶりに噴火が