気象台によると、霧島山の新燃岳で6月27日午前10時25分に噴火が発生しました。この噴火で噴煙 が火口から100mの高さまで上がり、東に流れています。午前10時55分現在も噴火が続いていて、気象台は「連続噴火が継続している」と発表しました。連続噴火が始まってからの噴煙の最高の高さは火口から100ｍです。しています。 気象庁の監視カメラには、新燃岳の火口から噴煙が流れているのが確認できます。 新燃岳ではきのう26日も２