【「ビッグコミックスペリオール」2025年14号】 6月27日 発売 価格：490円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年14号を本日6月27日に発売した。価格は490円。 今号の表紙には「らーめん再遊記」が登場。巻頭カラーに「劇光仮面」、センターカラーに「名前のない病気」がそれぞれ掲載される。