中国と米国の国旗【ワシントン共同】米中間の貿易協議を巡り、米ブルームバーグ通信は26日、中国側がレアアース（希土類）の輸出規制の緩和などを約束する協定に、両国が署名したと伝えた。ラトニック米商務長官が明らかにしたという。米中両国は9、10両日にロンドンで開催した閣僚級協議で、5月に開いたジュネーブでの会合での合意内容を実行する枠組みについて一致。中国側は自動車の製造などに使われるレアアースの輸出規制