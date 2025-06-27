2021年4月に「株式会社TOKIO」を設立し、社長に城島茂さん、副社長に国分太一さんと松岡昌宏さんが就任していた（写真：株式会社TOKIO公式Xより）【写真】世間が「解散しても続けてほしい」と熱望する《TOKIOの重要な仕事》6月20日に国分太一さんのコンプライアンス違反による活動休止が発表されてからわずか5日、TOKIOが解散を発表し、31年の歴史に幕を閉じました。公式ホームページで発表された文章の中で注目を集めたのは、「メ