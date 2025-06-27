科学技術の振興に顕著な成果を収めたとして、今年度の文部科学大臣表彰を受けた四国化成工業が、香川県の池田知事に受賞を報告しました。 【写真を見る】文部科学大臣表彰を受賞した四国化成工業が池田知事に報告低い温度で接着できる “樹脂硬化剤” 開発【香川】 県庁を訪れたのは、香川県丸亀市の化学品メーカー、四国化成工業の濱粼社長と、受賞した社員5人です。5人が開発したのは、従来よりも低い温度