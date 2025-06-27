「俺たちが曜日に対して思ってる事を可視化する」──。1週間のうちに感じる心の浮き沈みを、あるあるネタのように鋭く捉え、からくり装置として作った動画がXで「7万件いいね」の注目を集めている。投稿者に制作背景を取材した。「確かにこんな感じだw」「これは拍手モノ」話題となっているのは、Xユーザー・T a T（＠TaT12364250）さんが2025年6月21日に「俺たちが曜日に対して思ってる事を可視化する装置を作ってみたwwwwwwwwww