〈1万円超の無地Tシャツ…ユニクロなら1000円台で上質なのに、なぜ高くても売れるのか？〉から続く「1万円超のTシャツが売れている」と聞けば、首をひねる人も少なくないだろう。それもブランドロゴも柄も見当たらない無地のTシャツ。ユニクロやヘインズなら1000円台でも質の高いものが買えるのに、なぜそんなものが売れるのか？なぜ高いのか？毎年、膨大な数の新作Tシャツをチェックする筆者が推したい“プレミアム無地T”を