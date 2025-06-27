ユ・ジュヒョン被告＝1月東京都町田市の法政大多摩キャンパスで1月、学生8人をハンマーで殴りけがをさせたとして、傷害の罪に問われた韓国籍のユ・ジュヒョン被告（23）に、東京地裁立川支部は27日、懲役3年、執行猶予4年（求刑懲役3年）の判決を言い渡した。判決理由で中島経太裁判長は、被告が無防備な学生にハンマーで次々と襲いかかったとし、「危険で衝撃的だ」と指摘した。ユ被告は当時社会学部の2年生で、複数の学生に