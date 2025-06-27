サムスンの次期縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip7」には、全世界共通でサムスン製の「Exynos 2500」チップが搭載されると予想されています。これまで米国市場などではクアルコム製のSnapdragonチップが採用されてきたため、今回の変更によりExynos 2500の性能に大きな注目が集まっています。 ↑気になるベンチマークの結果は…（画像提供／Evgeny Opanasenko／Unsplash）。   このGalaxy Z Flip7に関するベンチマーク結果